Justiça decreta internação de adolescente de 12 anos que matou amiga de 13 com tiro na nuca

A adolescente de 12 anos que matou a amiga, Ana Lívia, de 13 anos, com um tiro na nuca em Taubaté, interior de São Paulo, foi apreendida por ato infracional análogo a homicídio e levada para Fundação Casa de São José dos Campos (SP). Após manifestação do Ministério Público, a Justiça decretou a internação provisória da menina, que confessou o crime. As informações são do G1 do Vale do Paraíba e Região.

O crime foi cometido na última terça-feira (27), na casa da vítima, localizada no bairro Jardim Paulista. Segundo a Delegacia de Polícia Especializada de Investigações Criminais, a adolescente foi até a casa da amiga pela manhã e deu um tiro em Ana Lívia, encontrada morta horas depois.

Imagens de câmeras de segurança mostravam a suspeita perto do local do crime. A jovem foi localizada na escola onde estudava com a vítima e confessou ter atirado contra a amiga, por causa de um desentendimento entre as duas.

A internação provisória, inicialmente, dura 45 dias. Pela legislação, adolescentes podem ficar apreendidos por até três anos.