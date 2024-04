Justiça amplia medidas protetivas contra filho de Lula, acusado de violência doméstica; entenda

Acusado pela ex-mulher Natália Schincariol de violência doméstica, o filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva teria descumprido medida protetiva em favor dela, ao compartilhar vídeo com conteúdo supostamente ofensivo, o que, segundo a médica, configura violência psicológica, segundo nova denúncia levada por Natália ao judiciário. Após ser acionada novamente pela defesa da mulher, a Justiça de São Paulo decidiu ampliar lista de medidas protetivas contra Luís Cláudio. Agora, ele está proibido de "publicar, postar, veicular, encaminhar, divulgar, comentar, por qualquer meio, conteúdo que se refira, direta ou indiretamente, à requerente".

Segundo Natália, o conteúdo compartilhado pelo ex-marido ofendeu sua honra e integridade moral com palavras de cunho pejorativo e depreciativo.

As novas denúncias de Natália Schincariol se referem a um vídeo no qual uma apresentadora de um programa online de notícias diz que a médica não inspira confiança por conta de seu "layout", que ela "faz a linha BBB, com bocão, harmonização facial, 'bustão', pose sexy no Instagram, querendo ser uma intelectual, fazendo textos de autoajuda". A apresentadora diz ainda ter a impressão de que Natália se aproveitou da situação, por Luís Cláudio ser filho do presidente da República, "para prevalecer e que, na verdade, tudo isso tem a ver com desejo financeiro".

O conteúdo foi compartilhada pelo filho caçula de Lula, que ainda escreveu: "sábias palavras".

Para o Ministério Público não houve descumprimento de medida, uma vez que o compartilhamento de fotos e vídeos da vítima não havia sido proibido. Mesmo assim, o posicionamento do órgão foi pela ampliação da lista de medidas protetivas. "Sem prejuízo, com a finalidade de resguardar a intimidade dos envolvidos, inclusive de modo a prevenir danos, o Ministério Público pugna pela extensão das medidas protetivas deferidas", avaliou.

Violência doméstica

No dia 2 de abril, Natália registrou um boletim de ocorrência contra Luís Cláudio na Delegacia da Mulher em São Paulo. Em seguida, prestou depoimento por videoconferência. A mulher afirmou que sofria agressões de natureza física, verbal, psicológica e moral. Ela relata que Luís Cláudio a atingiu com uma cotovelada na barriga durante uma briga em janeiro deste ano, quando se recusou a entregar o celular.

Em nota compartilhada nas redes sociais, assinada pela advogada Carmen Silva Costa Ramos Tannuri, a defesa de Luís Cláudio Lula da Silva nega as acusações.

"Na condição de Advogada de Luís Cláudio Lula da Silva, tomamos conhecimento das fantasiosas declarações que teriam sido proferidas pela médica, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivos pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes."