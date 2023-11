Juiz que agrediu mulher recebeu R$300 mil mesmo afastado do cargo

Valmir Maurici Junior, atualmente afastado por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desde abril, recebeu um montante de R$300 mil líquidos em salários e benefícios durante esse período. O juiz enfrenta acusações de violência física, psicológica e sexual contra sua ex-mulher, sendo denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) por diversos crimes, incluindo violência psicológica, filmagem sem consentimento e vias de fato.

As denúncias vieram à tona em março, quando vídeos mostraram o magistrado agredindo sua então esposa com empurrões, tapas e chutes. As alegadas agressões teriam ocorrido em outubro de 2022, de acordo com a vítima.

O salário bruto de Valmir Maurici Junior como juiz de primeiro grau é de R$ 35 mil. Após descontos de imposto de renda e previdência, sua remuneração líquida fica em R$ 21,8 mil. No entanto, o valor líquido recebido pelo juiz atingiu R$ 50 mil mensais devido a "vantagens eventuais", incluindo indenizações de férias, substituição de colegas na magistratura e outros créditos devidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Além disso, Maurici Junior recebeu R$ 70 mil (R$ 10 mil por mês) em diárias durante o período de afastamento. O TJSP esclareceu que essas diárias referem-se a créditos acumulados entre julho de 2009 e janeiro de 2015 por serviços extraordinários prestados pelo juiz, anteriores às investigações e ao afastamento.

Importante ressaltar que o afastamento do magistrado não implica legalmente na suspensão de seus salários, os quais são regularmente pagos por lei a juízes afastados de suas funções. O juiz nega as acusações contra ele.