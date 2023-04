CNJ abre processo disciplinar e afasta juiz acusado de agredir a ex-mulher

O juiz Valmir Maurici Júnior, que atua na 5ª Vara Cível de Guarulhos (SP), foi afastado das suas funções nesta terça-feira (12) pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), após abertura de processo disciplinar. O magistrado é acusado de agressão física, sexual e psicológica pela sua ex-mulher. O TJ-SP já havia determinado o afastamento do juiz anteriormente.

VEJA MAIS

O processo disciplinar no CNJ foi proposto pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão. Ele afirmou que as provas reunidas até o momento são "contundentes". Mais de 200 mídias estão sendo periciadas como parte das investigações.

A defesa técnica do magistrado, representada pelos advogados Marcelo Knopfelmacher e Felipe Locke Cavalcanti, afirmou ter "plena confiança na Justiça e no restabelecimento da verdade uma vez instalado o contraditório e exercido o direito de defesa". Valmir Maurici Júnior nega as acusações.