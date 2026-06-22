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Jovens impulsionam migração para o conteúdo esportivo digital

Preferência dos consumidores locais entre os meios tradicionais e digitais mostram o impacto do futebol

O Liberal
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TV aberta lidera consumo de esporte no Pará, mas streaming e redes avançam entre jovens (Freepik)

O consumo de conteúdo esportivo no Pará ainda é majoritariamente tradicional. Com a transmissão da Copa do Mundo de 2026 totalmente diferente com mudanças na mídia esportiva brasileira, as opções de consumo também mudam. As transmissões flutuam em diversos segmentos das mídias.

De acordo com a pesquisa da Tim Ads, a TV aberta lidera a preferência dos paraenses, sendo citada por 35% dos entrevistados. O ambiente digital, no entanto, exibe forte relevância, com destaque para as seguintes plataformas: YouTube (29%), redes sociais (25%), TV por assinatura (20%) e plataformas de streaming (17%).

Essa migração para os canais digitais é impulsionada principalmente pelo público mais jovem, como aponta os dados da TIM Ads. O caráter geracional da transformação é reforçado pelo fato de que 41% dos respondentes têm até 24 anos.

O levantamento também confirma a força do conteúdo ao vivo: 32% dos entrevistados acompanham transmissões quase todos os dias e 30% algumas vezes por semana.
O futebol segue como principal motor de audiência, citado por 45% dos participantes, e permanece como um dos maiores pontos de conexão entre marcas e consumidores. Para 34% dos entrevistados, o esporte influencia positivamente a percepção sobre as marcas.

 

 

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