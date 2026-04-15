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Jovens fazem competição para saltar sobre esgoto cheio de jacarés e web reage: 'Doideira'

O espaço pulado sobre o esgoto a céu aberto mede cerca de 5 metros de distância

Victoria Rodrigues
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No local, havia uma torcida organizada pelos moradores da região. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um grupo de atletas de parkour viralizou nas redes sociais após publicar vídeos de uma competição para saltar sobre um esgoto cheio de jacarés, no Terreirão, que fica localizado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Na dinâmica acompanhada por alguns moradores da região, os jovens tinham que pular sobre um esgoto a céu aberto que mede cerca de 5 metros de distância.

Embora a prática do pulo tenha sido considerada perigosa, a competição foi motivo de diversão para as pessoas que estavam presentes no local e para outras que assistiram ao vídeo na internet, além dos jovens já estarem acostumados com esse tipo de desafio em suas rotinas. No Instagram, a filmagem fez tanto sucesso que já conta com 14 milhões de visualizações e 1,4 milhão de curtidas.

"A gente colou aqui ontem pra ver esse salto, porque eu já tinha visto na internet e eu achava que era possível, tá ligado? Só que tem 18 pés, é tipo o maior salto de valão que eu já terei pulado se eu me comprometer a fazer isso, e tem 'os detalhes' [câmera aponta para o jacaré]. Aí, moleque, não é um salto simples de jeito nenhum. Vamos ver como é que vai ser", disse André Vilela durante a gravação do vídeo postado no Instagram.

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"Da série: por que os homens vivem menos"

Nos comentários, muitas pessoas elogiaram a coragem e a edição do mini vlog da competição com os jacarés. "Melhor mini vlog já feito, tem hook, tem contexto, tem conflito, tem saga do herói, tem emoção, tem resolução, enfim, parabéns!", escreveu um seguidor. "Lugares em que eu estaria facilmente assistindo e torcendo", disse uma influenciadora. "O que me impressiona é até a senhorinha apoiando kkkkk", brincou outra pessoa.

Já outros citaram os riscos que os jovens passaram durante a competição. "Várias possibilidades: pegar uma leptospirose, ser comido por jacaré, ter traumatismo crâniano", revelou uma pessoa entre risos. "Aí é doideira", brincou outra. "Meu, por que o jacaré tá aí? Cadê os órgãos ambientais?", questionou outra mulher. "Da série: por que os homens vivem menos", comentou com uma dose de ironia uma quarta pessoa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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