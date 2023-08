Jovens encontram cobra em alface durante preparação do almoço; vídeo

Um grupo de amigas encontrou uma cobra em meio ao alface, durante preparação do almoço. O caso inusitado aconteceu em Mara Rosa, em Goiás (GO). O susto e os bastidores para retirar o animal da pia foram gravados e compartilhados nas redes sociais.

No vídeo dá pra ver e ouvir o desespero das jovens na presença do réptil. Apesar de inusitada a visita, médicos veterinárinários esclareceram que a cobra em questão é uma "jararaca dormideira", uma espécie inofensiva e comum em locais com hortaliças.

O produto foi comprado no supermercado local. "O alface estava antes dentro do carro, no colo da minha amiga, em uma sacola. Ela colocou dentro da pia. Ela estava cortando um outro alface que já tinha e ouvimos o grito. Eu mal consegui chegar perto, tenho pavor", relatou Mariana, uma das jovens.

Desfecho da cobra

O animal foi manejado por uma funcionária da residência, que o liberou na natureza.