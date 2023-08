Cobra de duas cabeças volta a ser exibida em zoológico e intriga visitantes

Uma notável atração está de volta ao Cameron Park Zoo, localizado em Waco, no Texas (EUA), neste mês. Trata-se de uma cobra de duas cabeças que, após se recuperar de um acidente incomum ocorrido em 2021, retornou à exposição.

A história dessa serpente singular remonta a 2016, quando foi descoberta no quintal de uma família de Waco. Desde então, o animal tem sido objeto de fascínio e estudo.

Segundo especialistas, a sobrevivência dessa cobra seria altamente improvável no ambiente selvagem. Isso se deve ao fato de que o animal possui dois cérebros, frequentemente emitindo comandos divergentes para o corpo. Consequentemente, seus movimentos são caracterizados por uma espécie de espontaneidade descoordenada, diferindo substancialmente das cobras de uma única cabeça.

VEJA MAIS

A administração do zoo compartilhou essas informações em sua página oficial no Facebook, ressaltando a natureza extraordinária desse espécime. A presença da cobra de duas cabeças no Cameron Park Zoo continua a intrigar e educar visitantes, proporcionando uma oportunidade única para o público aprender mais sobre a complexidade da vida selvagem.

"O outro problema é que ele pode facilmente machucar o pescoço ao tentar ir em direções diferentes e ficar preso em galhos, pedras e outros obstáculos. Foi o que aconteceu em fevereiro de 2021. Ele tinha um ferimento no pescoço esquerdo, então o tiramos da exposição para curar. Nossas equipes veterinária e de répteis trabalharam duro para manter a ferida enfaixada e limpa. Demorou até junho do ano passado para a ferida cicatrizar completamente. Agora que ele está comendo bem e a ferida está totalmente fechada há um ano, estamos ansiosos para colocá-lo de volta no prédio do aquário de água doce", completou.

Para evitar novos acidentes, a cobra de duas cabeças vive em um local sem obstáculos para que possa se locomover sem problemas.

"Esperamos que este design forneça cobertura suficiente para que a cobra se sinta segura e, ao mesmo tempo, fisicamente segura, para que ela não machuque o pescoço novamente", afirmou o zoo.