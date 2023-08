Homem é picado por cobra ao abrir a porta da própria casa; vídeo

Um homem foi picado por uma cobra ao abrir uma porta de vidro da própria casa. As imagens foram capturadas por uma câmera de segurança instalada na residência e viralizaram nas redes sociais.

Nas imagens é possível ver uma cobra pendurada na tela da porta enquanto o homem se prepara para abrir. Sem perceber a presença do réptil, ele recebe um bote inesperado da cobra, que o atinge rapidamente na cabeça. O local onde esse incidente ocorreu não foi informado.

VEJA MAIS

O vídeo foi compartilhado no TikTok por Stevie Haven, filho do homem que foi picado pela cobra. Além da cena em que o pai é atacado, Stevie também contou que momentos anteriores, a namorada do pai entrou na casa sem perceber a presença da cobra.

Desde a divulgação, os vídeos já alcançaram mais de 35 milhões de visualizações, chamando a atenção de muitos usuários das redes sociais. Felizmente, apesar do susto, constatou-se que a cobra não era venenosa e o homem ferido ficou bem após o incidente.