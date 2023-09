Jovem 'voa' e tem as calças rasgadas após acionar airbag de carro de forma proposital

Uma "brincadeira" quase virou acidente em uma oficina mecânica localizada em Goiânia. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um jovem aciona o airbag de propósito de um banco de carro e é "jogado para o alto" após a explosão. O impacto do acionamento foi capaz de, inclusive, rasgar a calça do rapaz. Veja:

O vídeo foi gravado no último dia 30, onde mostra o rapaz sentado no banco do carro, que está no chão da oficina. Na sequência, o airbag é acionado e o rapaz é jogado para o alto, caindo no chão em seguida. Todos os envolvidos dão risada, inclusive ele.

Perigo

Com quase 4 milhões de visualizações, o vídeo provocou reações divertidas, mas também levantou a preocupação de muitos, que julgaram a ação perigosa.

Um dos rapazes informou ao G1 que a ideia era apenas brincar, mas não pensaram em incentivar os outros em momento algum. “Na hora, todo mundo achou graça, mas a gente está ciente que alguém poderia ter se machucado. A gente fez de brincadeira, não foi pra incentivar ninguém a fazer a mesma coisa”, explicou.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão