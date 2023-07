Jovem viraliza ao mostrar rotina morando em banheiro do trabalho após fim de relacionamento; vídeo

Uma jovem empreendedora, de 22 anos, chamada Beatriz Modesto Gil, conquistou a atenção de internautas nas redes sociais ao compartilhar a nova rotina vivendo no banheiro do pet shop. O empreendimento é próprio e fica em Limeira, interior de São Paulo. A jovem passou a viver no local de poucos metros quadrados após um término de relacionamento de sete anos.

Beatriz tomou essa decisão de ficar alí mesmo por não querer retornar à residência de seus pais, que vivem em outra cidade. O lar improvisado há tudo de importante para que a moça siga com a vida. Frigobar, panela elétrica, cama, airfryer, entre outros. Pelo TikTok, ela conta como adaptou o espaço. "Pra quem não sabe, eu terminei uma união estável de sete anos e estou recomeçando do zero. Essa é minha cozinha, ela é um cubículo, mas dá pra fazer tudo o que eu preciso". O vídeo, onde ela cozinha arroz em uma panela elétrica e prepara carne em uma air fryer, já ultrapassou três milhões de visualizações.

A experiência e a criatividade de Beatriz não passaram despercebidas e ela recebeu grande apoio nas redes sociais ao compartilhar sua história pessoal e o relacionamento íntimo, que foi motivada pela falta de apoio do parceiro na relação ao seu negócio. Com os vídeos, um jovem conquistou mais de 62 mil seguidores e foi inundado com mensagens de encorajamento e apoio. "Que orgulho de você, muitas pessoas ficam em relações ruínas por não ter para onde ir e você fez esse corre e está livre, vai dar certo! Você é incrível!", disse uma seguidora. Outra comentou: "Seguindo para acompanhar de pertinho tua vitória e teu sucesso".

A história inspirou de Beatriz servir como um instrutor de que a experiente e a resiliência podem apoiar alguém a superar desafios e buscar novas oportunidades para recomeçar. Sua jornada, compartilhada com sinceridade nas redes sociais, tocou os corações de muitas pessoas, incentivando-as a acreditar em si mesmos e seguindo em frente, independentemente das adversidades que podem enfrentar.