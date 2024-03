Jovem tem parte do lábio arrancado ao tentar beijar cachorro na boca

Uma jovem de 17 anos teve parte da boca arrancada após ser mordida por seu cachorro na última segunda-feira (18), em Teresina, no Piauí. A modelo Eryka Costa estava brincando com o animal, chamado Bolinha, quando levou um susto ao tentar beijar o cachorro na boca.

A modelo, em entrevista ao G1, relatou que Bolinha reagiu de forma inesperada, avançando e causando a mordida que atingiu o lábio superior da jovem. Desesperada, Eryka tentou se defender e acabou sendo mordida também em um dos braços.

"Foi muito rápido. Ele estava tranquilo e eu fui brincar com ele durante a manhã. É normal, eu sempre brinco com ele, mas dessa vez ele ficou meio agitado. Ele tem esse costume, então foi um pouco de descuido meu", relatou a jovem.

Após o incidente, Eryka foi levada a uma Unidade Básica de Saúde, onde recebeu atendimento médico e levou 10 pontos no ferimento. No entanto, ainda será necessário um procedimento de reconstrução do lábio para recuperar o tecido perdido. Além disso, a jovem sofreu ferimentos leves no braço.

Nas redes sociais, a modelo tem compartilhado o processo de recuperação, relatando as dores que tem sentido e as dificuldades para comer. Eryka deverá ficar 20 dias evitando falar e sorrir até que o ferimento cicatrize por completo.

Apesar do ocorrido, a jovem enfatizou que não guarda rancor do animal e que seu amor por Bolinha continua o mesmo. "Ele sempre foi meio zangado, e a gente tem que tomar cuidado. Ele não sabe o que faz! Meu amor continua o mesmo, só preciso tomar muito mais cuidado", brincou a jovem.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)