Jovem tem forte sangramento genital e morre após encontro com jogador do Corinthians; PC investiga

A Polícia Civil investiga o caso de uma jovem de 19 anos que morreu durante um encontro um jogador do Corinthians, identificado como Dimas Cândido de Oliveira Filho, da categoria sub-20, na noite da última terça-feira (30), na zona leste de São Paulo. Lívia Gabriele da Silva Matos estava no apartamento do atleta quando passou mal e morreu.

De acordo com informações iniciais da PC, a jovem teve um intenso sangramento na região genital e sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias. O caso foi registrado como morte suspeita no 30º Distrito Policial de São Paulo.

Em depoimento, o jogador contou aos agentes que a jovem passou mal e desmaiou durante uma relação sexual consensual. Ao notar que a vítima estava desacordada, percebeu que ela sangrava e de imediato ligou para o Samu. Ele afirmou, ainda, ter sido orientado pela equipe a fazer massagem cardíaca na jovem até que uma equipe chegasse ao local, o que o fez.

Lucas Sarri, policial militar que atuou na ocorrência, contou, em entrevista à Rádio Itatiaia, que o pelotão foi acionado pelo Pronto Socorro de Tatuapé para verificar o caso, uma vez que a jovem teve quatro paradas cardiorespiratórias seguidas, sendo uma no apartamento, uma na viatura do Samu e duas no posto de atendimento,

O apartamento passa por perícia criminal.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com