Jovem sem habilitação invade calçada e mata mulher e bebê

Um carro, conduzido por um jovem de 18 anos sem carteira de habilitação, invadiu a calçada e matou uma mulher de 41 anos e um bebê de 6 meses, nessa quinta-feira (18). A irmã da mulher, que também estava no local, teve o braço quebrado por causa do impacto.

Além do motorista, mais quatro pessoas estavam no carro e não prestaram socorro às vítimas. O grupo participava de uma festa e tinha saído para comprar bebidas.

“Depois do acidente, todos os ocupantes do carro fugiram”, informou o tenente da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Ricardo Araújo, segundo registro do portal G1.

O dono do veículo, um homem de 27 anos, foi preso. Ele admitiu ter deixado o jovem dirigir, mesmo sabendo que era inabilitado.

Após o incidente, familiares e amigos da vítimas colocaram fogo na casa do motorista, onde estaria ocorrendo a festa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas. “Móveis e eletrodomésticos foram queimados. Não houve vítimas nessa ocorrência”, esclareceu a corporação.

O caso aconteceu na cidade de Sete Lagoas (MG).