Jovem que morreu em salto de rope jump planejava se casar em breve: 'Nutria muitos sonhos'

Nos últimos dias, a notícia da morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, que morreu após ser arremessada em um salto de rope jump sem estar presa às cordas, causou preocupação em diversas pessoas na internet. Com o coração partido pelo falecimento repentino da jovem, os familiares da estudante de 21 anos publicaram uma carta aberta para dar mais detalhes sobre a vida e a trajetória de Maria Eduarda.

Ao escrever a carta, os parentes ressaltaram muitas qualidades da jovem e revelaram que ela tinha planos para se casar em breve com o namorado. “Duda nutria muitos sonhos para o futuro. Estava em um relacionamento e planejava se casar em breve, com o desejo de construir sua própria família e proporcionar a seus avós a alegria de conhecerem seus filhos. Todos esses projetos de vida foram ceifados", dizia a carta.

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"Duda era dedicada e estudiosa, com uma trajetória exemplar"

A morte da jovem Maria Eduarda, que foi classificada como crime pelos familiares, ocorreu no dia 13 de junho de 2026, na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). Por enquanto, as investigações da Polícia Civil e do Sistema Judiciário de São Paulo seguem para saber o que de fato aconteceu para que os instrutores não tivessem colocado os equipamentos de segurança na jovem antes dela ter caído de uma altura de 40 metros.

Agora, o que fica para a família são as lembranças de Duda, que nasceu no dia 25 de dezembro e sempre foi considerada um “verdadeiro presente para a família”. Ao longo da carta, os familiares também informaram que a jovem era formada em Nutrição e cursava Educação Física, uma faculdade na qual ela costumava ser "dedicada e estudiosa, com uma trajetória exemplar".

“Este fato causa-nos uma profunda angústia e indignação. Neste momento de luto, a família Rodrigues, acompanhada por sua assessoria jurídica, busca por justiça. É fundamental que todas as responsabilidades sejam apuradas com rigor e que todos os envolvidos sejam devidamente responsabilizados por suas ações e omissões", finalizou a carta publicada pelos familiares de Maria Eduarda no Instagram.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)