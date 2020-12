Jovem morre dois meses após ser espancada brutalmente pela namorada

Uma jovem de 22 anos morreu após ser brutalmente espancada pela própria namorada, 23. Internada desde o dia 7 de outubro, Nagila Santos Barros veio a óbito no último domingo (6), após uma piora no quadro clínico.

“Ela foi agredida pela companheira com socos e chutes no abdômen”, detalha a delegada responsável pelo caso, Karina Duarte, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher II (Deam II). O caso aconteceu no Distrito Federal.

A agressão teria sido motivada por uma série de brigas pessoais. Mesmo com sequelas da discussão, Nagila procurou atendimento médico somente dias depois da agressão.

“Somente depois de três dias ele foi para o hospital com fortes dores. Lá, foi submetida a uma cirurgia e ficou hospitalizada devido a uma lesão no estômago”, complementa.

Na época, a agressora prestou depoimento na delegacia, porém não foi presa e responde em liberdade. “Ela admitiu a autoria do crime. O caso deve ser concluído nos próximos dias e se determinado, a Polícia Civil realizará a prisão”, finaliza a delegada.