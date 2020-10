Jovem morre ao cair de moto no primeiro dia de trabalho

Fabrício Gobi da Luz, de 22 anos, morreu em um acidente de moto quando voltava para casa depois do primeiro dia de trabalho. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira, 27, em Curitiba. Ele morreu na hora.

O acidente aconteceu por volta das 4h10. Um colega do trabalho foi até o local e lamentou a morte. “Ele começou hoje, estava no primeiro dia e acontece esta fatalidade. Estava voltando para casa, em Campo Magro”, lamentou o amigo, que se identificou como Rafael.

A perícia foi ao local investigar as circunstâncias do acidente. A hipótese é de que Fabricio perdeu o controle da moto no final de uma curva, bateu contra o poste e foi arremessado do veículo. Não se sabe se houve a participação de outro veículo no acidente. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para entender o que aconteceu.