Jovem leva susto ao encontrar cobra em cano de descarga de um vaso sanitário

Em uma visita a uma chácara localizada em Palmeiras de Goiás (GO), uma jovem de 18 anos se assustou ao usar o banheiro e se deparar com uma cobra no cano do vaso sanitário. Segundo relatado pelo chacareiro da propriedade, o caso ocorreu no último sábado (17) e a moça só percebeu que a serpente estava ali após ter utilizado o objeto.

“Quando levantou, ela viu a cobra dormindo em cima do vaso, no cano de descarga. Ela assustou e chamou a gente”, contou Dilson Martins, chacareiro do local, ao g1.

Assustada, a jovem imediatamente chamou o administrador do local, que retirou o réptil e o soltou na mata. Segundo ele, é comum o aparecimento de cobras na propriedade e, há um tempo, sua esposa encontrou outra cobra dentro do vaso sanitário e devolveu o animal para a natureza.

O que fazer ao encontrar uma cobra?

Nunca tente capturar o animal, pois você pode ser picado;

Isole e se afaste do local;

Acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou um órgão ambiental do município;

Se for picado pelo animal, você deve imediatamente ser levado a uma unidade de saúde.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)