Homem é mordido no pênis pela cobra do vizinho

Um austríaco foi mordido na no pênis por uma cobra píton de estimação do vizinho depois que a serpente escapou por um ralo e foi parar no banheiro dele. O incidente aconteceu nesta segunda-feira, 5. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

O homem de 65 anos, da cidade de Graz, no sul do país, foi mordido por volta das 6h da manhã de segunda-feira quando ia ao banheiro em seu apartamento.

A polícia disse que o homem tinha acabado de se sentar quando sentiu um “beliscão” no órgão genital e se levantou de um salto, apenas para encontrar uma cobra albina de 1,5 metro olhando para ele.

O homem chamou os oficiais, que chegaram ao lado de um especialista em répteis local que veio retirar a cobra de seu esconderijo.

Enquanto isso, o homem foi levado ao hospital para que pudesse ser tratado por "ferimentos leves".

Os médicos disseram que, felizmente, as pítons não são venenosas, mas havia o risco de a picada ser infectada por bactérias no banheiro.

O especialista Werner Stangl disse que a píton também não estava ferida e, depois de limpa, foi devolvida ao seu dono de 24 anos - o vizinho da vítima.

A polícia disse que o homem mantém um total de 11 cobras não venenosas e uma lagartixa em seu apartamento em gaiolas e gavetas especialmente projetadas.

O dono do réptil não sabia que a cobra havia escapado até que a polícia a trouxesse de volta.

A rota exata para o apartamento do vizinho também não é clara, mas deve ter sido pelo ralo.

Stangl disse ao jornal local Salzburger Nachrichten que, em 40 anos lidando com répteis, ele não tinha visto nada como o incidente desta segunda-feira.

A polícia disse que o dono da cobra foi encaminhado ao Ministério Público por lesão corporal negligente.

Os serviços de animais também foram alertados da presença de um grande número de cobras potencialmente perigosas no endereço.