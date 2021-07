Jovem foi queimada viva pelo cunhado, aponta Polícia Civil

A auxiliar administrativa Mauriceia Estraich, de 21 anos, carbonizada em 28 de março, ainda estava viva quando o incêndio criminoso começou. É o que o inquérito, a partir de exames, concluiu nessa quarta-feira, 30. O cunhado de 24 anos confessou ter ateado fogo no imóvel em Descanso, a 664 km de Florianópolis (SC). As informações foram divulgadas pelo G1.

A jovem é filha de dom Ermínio Estraich, bispo da Igreja Católica Apostólica Doutrina em Cristo. Ela foi encontrada morta dentro da própria casa na manhã do dia 28. O namorado de Mauriceia, que é irmão do suspeito, não estava no imóvel no momento do crime.

De acordo com o delegado Cléverson Muller, o cunhado confessou ter agredido a vítima até desacordá-la e ter ateado fogo no corpo dela. Mas ele não admitiu a motivação.

A inalação de fumaça por Mauriceia, apontada nos exames feitos pelo IGP (Instituto Geral de Perícias) de Santa Catarina, indicou que ela respirava quando foi submetida às chamas.

A perícia ainda atestou que o cunhado chegou ao imóvel 20 minutos antes de as chamas começarem, agrediu a vítima e ateou fogo na casa depois de derramar gasolina ao redor do corpo, que estava próximo a entrada da garagem.

"Foi constatado no corpo indícios de sangue e de que ela respirou fumaça no momento do incêndio. Mas o sangue, segundo os médicos legistas, trata-se de um trauma anterior", explicou o delegado.

Atrito

"Na apuração, vimos que, no passado, antes de Mauriceia se mudar para essa casa, ambos moravam juntos. Ela reclamava que o cunhado dava em cima e acabou se mudando. No dia do incêndio, o suspeito estava sem moradia e pediu abrigo, que foi recusado justamente pelos fatos anteriores. Essa é a motivação para a gente", apontou o delegado.