Após separação, idoso ateia fogo na própria casa e morre carbonizado

Um homem idoso, de 77 anos, morreu carbonizado após incendiar a própria casa. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do casamento e teria mandado áudios para o celular da ex-mulher dizendo que iria se matar. A mulher já havia saído da residência há cerca de 15 dias. O caso aconteceu no último domingo (20), em Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas que já estavam altas, com risco de atingir casas vizinhas. O corpo do idoso foi encontrado carbonizado.