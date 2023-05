Jovem é resgatada após 15 anos em situação análoga à escravidão

Uma jovem de 27 anos foi resgatada pela Polícia Civil, nesta terça-feira (23), após ser mantida em cárcere privado por 15 anos, em situação análoga à escravidão. O caso aconteceu em Teresina (PI), e a suspeita é madrinha da vítima, que recebeu mandado de prisão temporária.

De acordo com a polícia, Francisca Danielly Mesquita Medeiros, servidora pública e ex-candidata à deputada federal no Piauí, teria levado a sobrinha de 12 anos para passar um feriado com ela e nunca mais a devolveu à família.

VEJA MAIS

Ainda segundo a autoridade, a jovem foi submetida ao trabalho análogo à escravidão desde os 12 anos, onde passou a cuidar dos filhos da suspeita, incluindo uma criança autista, da casa da madrinha, e não tinha direito à nada. A jovem também relatou ter sofrido agressão ao cuidar das crianças.

“Eu cuidava dos dois filhos dela. Ela batia no mais velho, no mais novo não. Eu tinha mais cuidado, eu era a mãe dele”, disse.

A vítima saía de casa poucas vezes, apenas para deixar as crianças no reforço escolar, e em uma dessas saídas, conheceu o namorado, de 58 anos. O homem foi ameaçado pela suspeita quando teve o relacionamento descoberto, mas chegou a visitar a família da vítima em Chapadinha (MA) e denunciou o caso à polícia.

Reencontro com a família

Após 15 anos, a jovem se reencontrou com a mãe, que disse ter sido ameaçada pela prima ao tentar contato. “Uma vez liguei e falei com a Francisca, que me ameaçou colocar na prisão caso viesse atrás da minha filha. Eu sou pobre, não tenho advogado, fiquei com medo”, declarou.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)