Jovem é morta pelo ex em plano para venda do carro dela

Sashira Camilly Cunha Silva, de 19 anos, foi morta pelo ex-namorado, que não teve o nome divulgado, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O corpo da vítima foi encontrado nesta quinta-feira (19), no município baiano de Planalto. Três pessoas foram presas sob a suspeita de envolvimento no feminicídio. Os suspeitos haviam combinado de vender o veículo posteriormente. As informações são do G1 da Bahia.

A estudante universitária cursava Engenharia Civil, assim como os três suspeitos presos. Ela estava desaparecida e os familiares realizavam buscas. No entanto, a data do sumiço de Sashira não foi detalhada.

O ex-companheiro da vítima, de acordo com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), se apresentou na unidade policial, junto com uma advogada, por volta das 0h desta quinta-feira. O homem relatou o caso com detalhes.

Na manhã desta quinta-feira, equipes da Coordenadoria de Polícia, em ação junto com a Deam, foram até as casas de outras duas pessoas. Uma delas, que seria responsável por finalizar o crime o crime, levou os policiais até o local onde o corpo foi abandonado.

Segundo informações da Deam, o ex-namorado dopou a vítima com um remédio de uso controlado e a esfaqueou no pescoço e no rosto, mas não teve coragem de matá-la.

O outro envolvido no crime foi responsável por pegar o carro da vítima. No local do crime, ele percebeu que Sashira ainda estava viva e a enforcou até a morte.

Ainda de acordo com a Deam, o terceiro envolvido seria o articulador entre o ex-companheiro da vítima e o outro suspeito e responsável por pagar um carro de aplicativo para que o segundo envolvido fosse até o local do crime.

A Deam completou informando que o ex já teria agredido a jovem, quando ela tinha apenas 17 anos. Na ocasião, ele deu uma cabeçada no nariz da vítima. O caso foi registrado no Núcleo da Criança e do Adolescente e uma medida protetiva foi emitida. No entanto, ela não estava mais em vigor.