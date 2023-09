Jovem é executado no mesmo lugar que o avô foi morto três dias antes

Na noite desta quinta-feira (14), foi registrado um homicídio em João Pessoa, na Paraíba. Segundo as autoridades, a vítima é o jovem João Vinícius Santos Gonçalves, de 18 anos, e o crime pode estar relacionado com facções criminosas que operam na região. O caso aconteceu na Rua Rodrigues Alves, situada no bairro Alto do Céu.

De acordo com informações da Polícia Civil, João Vinícius já tinha passagem devido a delitos relacionados ao porte ilegal de armas. No entanto, o que chama atenção é que, na última segunda-feira (11), seu avô também morreu no mesmo local, enquanto estava dentro de um veículo.

VEJA MAIS

"O avô veio a óbito ontem, e este jovem que faleceu hoje possivelmente recebeu um tiro de espingarda calibre 12 na cabeça. Embora ele tivesse uma passagem na polícia por posse de arma de fogo, não tinha histórico de envolvimento com tráfico de drogas. No entanto, acreditamos que essa motivação possa estar relacionada a dívidas ligadas ao tráfico", disse o delegado Leonardo Souto Maior, da Polícia Civil.

A investigação sugere que o avô estava preocupado com o neto e teria acionado a polícia antes de sua morte, por conta de cobranças de dívidas de drogas, o que poderia ter o colocado como alvo das facções. "Ele chamou a polícia com o objetivo de defender o neto, mas acabou sendo vítima de homicídio. Hoje, eles sequestraram esse jovem e executaram o crime no mesmo local onde o avô sofreu o atentado e veio a falecer ontem", avaliou o delegado sobre o desfecho.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)