Líder de organização criminosa morre após troca de tiros com a polícia em Itaituba

Apontado como líder da organização criminosa Comando Vermelho, Ronald Gouveia foi morto durante troca de tiros com policiais em Itaituba, no sudoeste do Pará. A morte ocorreu na terça-feira (12), quando os agentes realizavam uma operação de busca e apreensão na residência dele, localizada no bairro Vitória Régia, próximo ao jacarezinho. As informações são do Portal Giro.

A operação foi realizada pelas polícias civil e militar e, também, pelo serviço de inteligência da PM. Após semanas de investigação, a Justiça expediu mandado de busca para a residência de Ronald, que, ainda conforme as investigações policiais, estava envolvido em atividades criminosas, incluindo uma série de assaltos na região.

Ao chegar no local, os agentes informaram que foram recebidos a tiros por Ronald, que estava dentro da casa. A polícia revidou, atingindo o suspeito, que, mesmo ferido, conseguiu fugir em direção a uma esquina próxima. Mas ele foi localizado e levado para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde foi constatada a sua morte. A polícia apreendeu duas armas de fogo, três celulares e duas motocicletas.