Jovem é espancado por 'justiceiros' em Copacabana

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram um jovem sendo espancado por vários homens que se intitulam "justiceiros". O caso ocorreu na noite da última terça-feira (05), em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em um dos vídeos, o jovem é agredido com socos e objetos pelos grupos de homens. Também é possível ouvir nas gravações que um deles dispara: "isso é para não roubar mais", insinuando que o rapaz tenha cometido algum crime na região.

O garoto cai no chão, e continua sendo chutado nas costas e cabeça, e um cabo de vassoura é quebrado nele. Depois de um tempo, perguntam por uma faca que o menino estaria levando consigo e ele responde "eu não tenho faca, não". Um homem revida: "eu tinha que dar um tiro dentro da tua cara agora".

Secretário afirma que os justiceiros também são criminosos

Segundo informações de agentes oficiais, o grupo começou a se manifestar de forma selgavem após um aumento significativo no número de assaltos na região de Copacabana, onde decidiram se reunir para reprimir quem fosse suspeito de cometer crimes no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que tomou conhecimento da situação e disse que diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. Os delegados da 12ªDP (Copacabana) e 13ªDP (Ipanema) estão atuando nas investigações e analisam vídeos de redes sociais para identificar os suspeitos.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Polícia Militar alerta que "convocações para agressões ou perturbação de ordem pública não são maneiras adequadas de resolver ações criminosas que vêm ocorrendo em Copacabana".

"É importante que a sociedade apoie, confie e colabore com as ações realizadas pelos órgãos de segurança pública, bem como de outros atores envolvidos. É importante salientar que esse é um problema que ultrapassa a atuação somente da Corporação, sendo um obstáculo de âmbito social. E cabe destacar que é de suma importância a atuação ativa de outros atores sociais e de órgãos públicos – municipal, estadual e federal. Além disso, destacamos que a legislação vigente precisa ser revista no que tange a segurança pública", diz a nota.

O secretário de Segurança Pública, Victor Santos, disse que os "justiceiros" são tão criminosos quanto os assaltantes. Em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, nesta quarta-feira (6), ele comparou os grupos a milícias e grupos de extermínio:

"Justiceiro é o berço da milícia. É exatamente isso, um grupo que se acha acima do bem e do mal, que se acha no direito de fazer justiça com as próprias mãos. E antes da milícia, nós tínhamos os grupos de extermínio. Praticam crimes com o objetivo de evitar crimes. Na verdade, são todos eles criminosos. O justiceiro é criminoso", afirmou.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com