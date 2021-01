Jovem é encontrado morto com tiro na cabeça na casa onde morava

Durante a madrugada deste domingo (10), Daniel Lucas Pinheiro de Almeida, de 24 anos, foi morto a tiros dentro da casa onde morava em Manaus (AM). O corpo do jovem foi encontrado com um tiro na cabeça. De acordo com a polícia, Daniel foi vítima de latrocínio.

Imagens de câmeras de segurança registraram a vítima entrando em casa por volta das 2h, acompanhado de um homem. Alguns minutos depois, um veículo estaciona e uma terceira pessoa entra na casa. Mais um tempo depois, os dois homens aparecem saindo do imóvel com uma sacola preta e um televisor. Depois, eles colocam tudo no carro e saem.

A polícia coletou as imagens e tenta a identificação do rosto dos suspeitos para iniciar as buscas.