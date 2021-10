Jovem de 26 anos morre após desabamento de prédio

Um jovem de 26 anos morreu após o desabamento de um prédio de três andares na manhã deste domingo, 24, no bairro de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas foram resgatadas dos escombros com vida: Nilcéia Souza, de 62, Giovana Amorim, de 19 anos e Jorge Brandão, de 54 anos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Nova Iguaçu.

O Corpo de Bombeiros está desde as 06h45 no local, que fica na Rua Coronel José Muniz.