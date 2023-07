Morte de jovem de 21 anos é um mistério para a Polícia Civil de São Paulo

A ex-modelo Dalliene de Cassia Brito Pereira, de 21 anos, foi encontrada nua e sem vida dentro do apartamento em que morava no Bairro Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo (SP), na madrugada do último sábado, 1°.

Dalliene era natural de Uberaba, em Minas Gerais, e morava há pouco mais de um ano em São Paulo. O corpo da jovem foi encontrado por Brunna Ysabelle Gondim, amiga de infância com quem Dalliene dividia o apartamento desde fevereiro deste ano. Segundo a Polícia Militar, a ex-modelo foi achada em cima da cama, sem roupas e de braços abertos, com o tampado por um travesseiro e os punhos apresentavam alguns hematomas.

O imóvel não tinha indícios de que houvesse ocorrido alguma luta. Ninguém estava no apartamento. A Polícia Civil fez a perícia e recolheu o celular da vítima, além de imagens das câmeras de segurança do elevador do prédio.

As circunstâncias do crime, assim como sua autoria, têm deixado a Polícia Civil de São Paulo intrigada até o momento. Câmeras de segurança de um estabelecimento que fica ao lado do prédio onde Dalliene morava, registraram os últimos momentos da ex- modelo com vida.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por asfixia, e a investigação é acompanhada pessoalmente por Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).