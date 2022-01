Jovem de 18 anos pratica assalto e morre após ser baleado por 'justiceiro' em perseguição

Um jovem de 18 anos foi assassinado na noite desta quinta-feira (6). Salomão Silva foi apontado como responsável como autor de assaltos e acabou morto após perseguição, no bairro Cidade de Deus, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Segundo informações da Polícia, o assaltante usou motocicleta para praticar assalto. Outro homem, também usando moto, perseguiu Salomão e disparou vários tiros. O 'Justiceiro' fugiu após a ação.

A Polícia Civil investiga o caso.