Jovem de 18 anos é morta com um tiro na cabeça

Viviane Alves Farias, de 18 anos, é mais uma jovem assassinada por um homem descontrolado, que não aceita a rejeição, o fim do relacionamento. Ela foi morta na noite dessa segunda-feira, 19, no município de Boqueirão, no Cariri da Paraíba. O ex-namorado da vítima está preso suspeito em mais um caso de feminicídio no Brasil.

A Polícia Civil afirma que Viviane havia terminado o relacionamento com o suspeito do crime, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a polícia, o assassino deu um tiro na cabeça de Viviane.

Antes da chegada da polícia, o suspeito foi agredido por moradores da região. O suspeito, de 22 anos, foi socorrido, sob custódia, para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Em seguida, ele foi encaminhado para Delegacia de Queimadas.