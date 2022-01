Jovem de 18 anos denuncia abuso sexual dentro de unidade de saúde

Uma jovem de 18 anos denunciou um paciente por abuso sexual em uma unidade de saúde. A vítima estava acompanhando seu avô, que estava internado, quando foi molestada enquanto dormia na madrugada desta quarta-feira (19). As informações são do portal Metrópoles.

Segundo informações do G1, o paciente de 35 anos tocou as partes íntimas de Gabriella Peña. Ela acordou assustada ao ver o homem cometendo o abuso sexual. A vítima informou aos funcionários da Santa Casa de Santos, no litoral de São Paulo, sobre o crime e seu avô foi trocado de quarto.

“Comecei a tremer, chorar, liguei para a polícia. Veio uma viatura até o local, falaram com ele, esse verme nojento. Ele falou que a mão dele tinha escorregado e foi parar onde parou. Detalhe, quando saí do quarto, ele chamou as enfermeiras falando que tinha perdido o acesso [da veia]”, disse ao site.

Gabriella registrou uma ocorrência na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do 7º Distrito Policial de Santos. Segundo a jovem, a delegada não estava presente e falou, via WhatsApp, que o caso era de importunação sexual, já que não tinha testemunha. O homem foi ouvido no hospital e negou o abuso sexual.

"A delegada não estava lá. A escrivã e ela se falaram pelo WhatsApp e decidiram que não tinha flagrante. Um absurdo. É como se a palavra da mulher não valesse. Tem que fazer algo com esse cara", afirmou a vítima.