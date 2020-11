Jovem mata a namorada com tiro na cabeça durante 'brincadeira'

Um jovem de 16 anos foi apreendido nesta terça-feira (17) acusado de matar a namorada de 15 anos com um tiro na cabeça. Na polícia, o adolescente alegou que disparou contra a vítima durante uma “brincadeira”. O crime aconteceu em Bauru (SP), na noite do último domingo (15).

O jovem contou aos policiais que ele e a namorada estavam na casa dele, no bairro Fortunato Rocha Lima, quando pegou a arma e apontou para ela como uma "brincadeira". O que não esperava, segundo ele, é que a arma fosse disparar porque haveria somente uma munição.

Segundo a Polícia Civil, familiares que estavam próximos ao local ouviram o disparo e socorreram a adolescente até o Hospital de Base, onde ficou internada, mas não resistiu e morreu dois dias depois.

A arma do crime ainda não foi localizada pela polícia. De acordo com o delegado, o jovem relatou ter jogado o revólver no chão após o crime e, como muitas pessoas passaram pelo local no dia, acredita que alguém possa ter levado. À polícia, ele informou que adquiriu o armamento alguns dias antes porque havia se envolvido em uma briga e estava se sentindo ameaçado.