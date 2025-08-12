Capa Jornal Amazônia
Jovem corre pelado para não ser morto pelo ex-namorado da 'ficante'

Por medo de ser assassinado, já com os braços cortados, o rapaz saiu correndo pelado para o meio da rua, sendo seguido pelo homem. Ele se escondeu no telhado de uma casa na vizinhança

Gabrielle Borges
fonte

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima revelou que conheceu a jovem durante a noite de sábado (9) e foi para a casa dela passar a noite. (Reprodução)

Um rapaz, de identidade não revelada, de 25 anos, foi flagrado correndo sem roupas para se esconder no telhado de uma casa. Tudo isso para não ser morto pelo ex-namorado da sua ficante. O caso ocorreu na cidade de Naviraí, localizada no Mato Grosso, na manhã do último domingo (10).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima revelou que conheceu a jovem durante a noite de sábado (9) e foi para a casa dela passar a noite. Já durante a manhã do domingo (10), ele foi surpreendido com agressões com uso de capacete pelo ex-namorado da mulher, dentro do quarto.

Após a situação, o suspeito começou a desferir socos na cabeça da ex-namorada. Posteriormente, ele foi até a cozinha e pegou uma faca, tentando atingir a ex-namorada e o rapaz. Por medo de ser assassinado, já com os braços cortados, o 'amante' saiu correndo pelado para o meio da rua, sendo seguido pelo homem. Ele se escondeu no telhado de uma casa na vizinhança, até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito fugiu antes mesmo da chegada dos militares e está sendo procurado. Depois de receberem o atendimento médico necessário, as vítimas foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e homicídio simples.  

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva,editor web de OLiberal.com.)

