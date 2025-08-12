Jovem corre pelado para não ser morto pelo ex-namorado da 'ficante'

Um rapaz, de identidade não revelada, de 25 anos, foi flagrado correndo sem roupas para se esconder no telhado de uma casa. Tudo isso para não ser morto pelo ex-namorado da sua ficante. O caso ocorreu na cidade de Naviraí, localizada no Mato Grosso, na manhã do último domingo (10).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima revelou que conheceu a jovem durante a noite de sábado (9) e foi para a casa dela passar a noite. Já durante a manhã do domingo (10), ele foi surpreendido com agressões com uso de capacete pelo ex-namorado da mulher, dentro do quarto.

Após a situação, o suspeito começou a desferir socos na cabeça da ex-namorada. Posteriormente, ele foi até a cozinha e pegou uma faca, tentando atingir a ex-namorada e o rapaz. Por medo de ser assassinado, já com os braços cortados, o 'amante' saiu correndo pelado para o meio da rua, sendo seguido pelo homem. Ele se escondeu no telhado de uma casa na vizinhança, até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito fugiu antes mesmo da chegada dos militares e está sendo procurado. Depois de receberem o atendimento médico necessário, as vítimas foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e homicídio simples.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva,editor web de OLiberal.com.)