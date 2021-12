VÍDEO: ladrão fica preso pela calça em portão de casa e foge de cueca

Um homem não identificado tentou invadir uma residência no bairro de Cariacica, na Grande Vitória (ES), mas a sorte definitivamente não estava ao lado dele. Ao tentar escalar o portão da casa o ladrão desastrado ficou preso pelas calças e teve que desistir do plano de invasão. As informações são do portal Metrópoles.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (17) e foi registrado pelas câmeras de vigilância de um imóvel próximo. Nas imagens é possível ver que o homem chega a ficar de ponta à cabeça na tentativa de se desvencilhar das calças.

E para completar o azar do ladrão, o cão de guarda da casa percebeu a presença estranha e começou a latir. Com medo, o suspeito abortou a missão, deixou a calça presa ao portão e fugiu de cueca.