Jovem baleado na cabeça após pisar no pé de traficante tem morte cerebral

Kauan Galdino Florêncio Pereira, um jogador de futebol amador de 18 anos, teve morte cerebral confirmada na tarde desta sexta-feira (3) após ser baleado na cabeça. O crime ocorreu durante um baile funk, após uma discussão com um traficante, que começou quando Kauan pisou no pé do criminoso na madrugada do Réveillon em Queimados, na Baixada Fluminense.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que diligências estão sendo realizadas para “apurar a autoria do crime”.

Kauan estava internado no CTI do Hospital Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em estado gravíssimo. A família do jovem chegou a fazer um apelo por doações de sangue.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) irá apurar se o traficante conhecido como 'Testa de Ferro', suspeito do atentado contra Kauan, foi assassinado a mando do Comando Vermelho (CV).

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)