Jovem apaixonada pela madrasta mata a facadas o próprio pai

Uma adolescente de 13 anos foi presa em flagrante no último domingo (29), suspeita de ter matado o próprio pai a facadas. O ato foi motivado após o homem descobrir que a jovem estava apaixonada pela madrasta, esposa da vítima, e repreendê-la por isso. A menina, irritada, partiu para cima do pai com a faca e o golpeou no peito. O assassinato ocorreu no município de Jataí, Sudoeste de Goiás.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe do 15º BPM se deslocou, para o setor Estrela Dalva, em Jataí, após ser acionada para checar uma denúncia de homicídio.

Ao chegarem ao local, os agentes foram informados de que uma adolescente havia matado o pai com uma facada no peito. Após a denúncia, a PM conseguiu localizar tanto a menor quanto a arma usada no crime.

Os policiais informaram a vítima teria descoberto que até uma carta havia sido escrita pela menina para a madrasta, se declarando. Ao ser repreendida pelo pai, a jovem teria se enfurecido e o acertado com uma facada no peito. O homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo a PM, a menor foi conduzida à delegacia para as providências cabíveis.