Jovem alega que redação ‘nota mil’ no Enem teve pontuação reduzida

Um estudante do bairro do Viradouro, em Escada, estado de Pernambuco, alega que a nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foi alterada e que a pontuação teria sido reduzida. O estudante envolvido no caso é Kleyverson da Silva, de 23 anos. No início da semana, quando ocorreu a divulgação da nota da prova do Enem, o jovem afirmou que seria um dos 60 candidatos do país a tirar mil na redação, a nota máxima.

No entanto, após tirar fotos e gravar vídeos comentando sobre a felicidade, na quarta-feira (17) foi descoberto que a nota de Kleyverson que consta na página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é 680.

Na sexta-feira (19), a confusão foi parar na delegacia e a Polícia Civil local afirmou que abriu um inquérito para apurar o fato. Segundo o Portal Diário de Pernambuco, a nota enviada pelas autoridades policiais informava que o caso será investigado e que ‘as diligências já foram iniciadas e seguem até completa elucidação’.

Devido a isso, Kleyverson deixa de ser um dos dois pernambucanos com pontuação máxima na redação do Enem. A outra é uma professora chamada Lilían Carvalho. Após a saída do estudante da lista dos 60 candidatos que tiraram nota mil na redação, nenhuma outra pessoa anunciou que tirou a nota máxima na redação do Enem.

Em nota, o Inep informou que “a base de dados com os resultados das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 é a mesma desde a publicação no ambiente de administrador da Página de Participante, que ocorreu em 15 de janeiro de 2024 para a divulgação realizada no dia seguinte”.

Nas redes sociais, Kleyverson havia mostrado capturas de tela das notas antes e depois da suposta alteração. Não somente a nota da prova de redação estava diferente, como as das áreas de conhecimento Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que foi de 594,4 para 634,4 e Matemática, que subiu de 632,5 para 917,5.