Jornalista de 41 anos morre após realizar procedimento estético

Uma jornalista de 41 anos morreu na última quinta-feira (10) após fazer uma lipoaspiração em uma clínica de estética. Segundo familiares, Eloísa Leandro teria sofrido uma parada cardiorrespiratória durante o procedimento cirúrgico. A equipe médica tentou reanimá-la, mas não obteve sucesso.

O caso aconteceu na Tijuca, zona norte do Rio. A Polícia Civil deve fazer uma perícia para verificar se a clínica tem as condições adequadas para funcionamento. Além disso, os agentes também vão ouvir os médicos para apurar se houve negligência.

A direção do hospital disse que as salas do edifício são alugadas para realizar os procedimentos e que os profissionais não têm vínculo com a empresa.

Em entrevista à Record TV Rio, um amigo de Eloísa levantou suspeitas sobre a conduta de um casal de médicos que atenderam a jornalista. Eles não tiveram os nomes divulgados.

“O médico que fez a cirurgia, ele alugou o espaço dessa clínica para fazer o procedimento nela e ele é bem conhecido assim da Eloísa ter feito outros procedimentos com ele. Mas assim: ele é bem antiético, bem açougueiro, entendeu?”, disse o amigo.

Eloísa trabalhou nos principais jornais da região metropolitana como repórter e, atualmente, atuava como assessora de imprensa de uma empresa em Niterói. A ABI (Associação Brasileira de Impresa) lamentou a morte da profissional.