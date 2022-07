Jogador de futebol é esfaqueado por dirigente de clube durante discussão

Um jogador de futebol de 21 anos, identificado como João Guilherme Clemente da Silva, foi esfaqueado pelo dirigente do clube alagoano FF Sport Nova Cruz, no qual atua. O crime teria acontecido durante uma discussão na manhã desta quinta-feira (30), no Centro do município de Pilar, região metropolitana de Maceió. Entenda:

Após uma discussão entre vítima e agressor, o dirigente do clube desferiu vários golpes de faca contra o atleta. Quando algumas pessoas se aproximaram para ver o estado de Guilherme, após a tentativa de homicídio, o acusado fugiu do local. A vítima foi levada para um hospital em Maceió, onde recebeu atendimento médico e realizou vários exames. Segundo a família, o estado de saúde do jogador é estável.

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) anunciou, por meio de nota, que está mantendo contato com o clube, que disputa a segunda divisão do campeonato estadual, para que as medidas cabíveis sejam realizadas. A polícia também investiga o caso.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)