João de Deus: Justiça concede habeas-corpus que altera prisão em regime fechado

A defesa de João Teixeira de Faria, o médium João de Deus, de 79 anos, informou que conseguiu reverter a prisão em regime fechado para domiciliar por meio de habeas corpus. Segundo os advogados, após obter a permissão na Justiça, ele poderá ser liberado ainda nesta terça-feira (14). No entanto, não há nenhuma confirmação oficial. As informações são do portal Metrópoles.

João de Deus está preso desde o dia 26 de agosto no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital goiana. Ele é condenado a mais de 64 anos de prisão por vários crimes sexuais e já foi preso duas vezes. No escândalo sexual, mais de 320 mulheres o denunciaram.

A última prisão foi relacionada a uma denúncia do Ministério Público de Goiás por estupro de oito mulheres. Os advogados do médium já aguardam sua liberação em frente ao presídio. O documento com o texto da decisão ainda não foi divulgado, pois o caso é considerado sigiloso.