João de Deus é condenado a mais 48 anos de prisão por crimes sexuais

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) condenou o médium João de Deus a mais 48 anos e 6 meses de prisão por crimes sexuais, na última sexta-feira (3). Os crimes, cometidos entre os anos 2015 e 2016, fizeram cinco vítimas ao todo. Elas receberam uma indenização de R$ 60 mil pagas pelo acusado. As informações são do G1 de Goiás.

Ao site, o advogado Anderson van Gualberto de Mendonca, que representa João de Deus - que está sob prisão domiciliar em Abadiânia - disse que irá recorrer da sentença.

Anderson achou disse que a sustentação das condenações estão “por conta do apelo midiático que esteve presente durante toda instrução processual o que inevitavelmente criou estigma contra o Médium João”.

João de Deus já havia sido condenado em outros processos por violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e posse ilegal e irregular de armas de fogo.

Reveja as demais condenações do médium: