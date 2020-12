VÍDEO: Jacaré-de-papo-amarelo é encontrado se refrescando em piscina de uma residência

Um jacaré-de-papo-amarelo invadiu a piscina da casa de uma família para se refrescar na manhã da última segunda-feira (14). O caso aconteceu no bairro Bolacha, na cidade Rio Grande (RS).

Os moradores entraram em contato com a Patram (Patrulha Ambiental da Brigada Militar) para que o réptil fosse removido de maneira adequada por um biólogo. O animal após ter sido retirado da piscina foi levado a um lago próximo à residência.

O soldado da Costa, da Patram, explicou que “a casa era estilo sítio e a região atrás dela possui uma lagoa verde, uma região de proteção que é bem propícia de atrair esse tipo de animal". A alta temperatura também é apontado como um motivo para que o jacaré tenha mergulhado na piscina.

"Após recebermos informação [da presença] de um réptil no pátio de uma residência, deslocamos até o local onde verificamos um jacaré fêmea adulto da espécie papo amarelo no interior de uma piscina, sendo este capturado e após inspeção de um biólogo, o mesmo foi solto na reserva ecológica do Taim", escreveu em nota a polícia.

Segundo informações do soldado, os resgates de jacarés acontecem pelo menos duas vezes ao ano. A Patram lembra que os moradores não devem tentar capturar o animal por si próprios, devendo sempre acionar a Polícia Ambiental.