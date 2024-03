Jacaré de 4 metros surpreende motorista no meio da estrada em Tocantins

Um jacaré de 4 metros viralizou nas redes sociais após ser encontrado por trabalhadores no meio da estrada na zona rural de Formoso do Araguaia, na região sul do Tocantins. O supervisor de transportes, Lucas Marinho, de 29 anos, se surpreendeu ao flagrar o animal na última quinta-feira (22), por volta de meio-dia.

VEJA MAIS

Em choque, ele aproveitou para fazer um registro e enviou para os amigos. Na gravação, é possível ver dois veículos parados enquanto o animal atravessa uma estrada rural. "Estava no percurso para ir até a área onde os caminhões carregam a colheita de arroz. Aí eu dei de cara com esse jacaré e foi na hora que eu gravei o vídeo", contou Lucas Marinho para o G1 Tocantins.

Apesar de ser comum na região, o jacaré chamou atenção pelo seu tamanho. "Quase todo dia eu encontro jacaré, lá na região tem bastante. Só que desse tamanho aí não é tão fácil de ver", completou.

Nas redes sociais, os internautas também se assustaram com o réptil. “Já estava esperando o jacaré virar para a câmera e eu sair correndo”, brincou um perfil. “Misericórdia! Mesmo dentro de um carro eu teria medo”, acrescentou outra internauta.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)