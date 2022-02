Chega a 120 o número de mortes causadas pelo temporal em Petrópolis; Bolsonaro sobrevoa a cidade

De acordo com a Defesa Civil Estadual do Rio de Janeiro, já chega a 120 o número de mortos por causa do forte temporal que caiu na última terça-feira (15), em Petrópolis, região serrana fluminense. Na manhã desta sexta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro deve sobrevoar a cidade e participar de reunião de trabalho com autoridades locais para definir medidas emergenciais.

Nas redes sociais, o presidente adiantou algumas ações, como a destinação de R$ 2,33 milhões para assistência à população afetada e para o início dos serviços de limpeza urbana, sendo que, desse valor, R$ 1,67 milhão serão para a compra de cestas básicas e itens emergenciais. Ainda de acordo com Bolsonaro, outros repasses estão previstos para os próximos dias.

A forte chuva provocou deslizamentos e enchentes em vários pontos e as condições climáticas ainda trazem preocupação. Novas enchentes foram registradas ontem, provocadas por um outro temporal. Algumas pessoas tiveram que sair de suas casas quando as sirenes tocaram.

Núcleos de chuva de fraca a moderada se deslocam hoje em direção à cidade, segundo a Defesa Civil municipal.