Irmãos de 5 e 7 anos passam mal e morrem após comer gelatina; entenda o caso

Duas crianças, uma de 5 e outra de 7 anos, foram encontradas mortas dentro da casa da família na última quinta-feira (06/02), em Salvador/BA. A mãe das crianças, uma mulher de 23 anos, foi levada para o Hospital do Subúrbio, próximo ao bairro de Valéria, onde elas moravam, segundo a Polícia Civil. Além disso, o estado de saúde da mãe é considerado grave.

As informações iniciais da Polícia Civil são de que a jovem de 23 anos e os filhos tinham sinais de possível envenenamento. Apesar disso, ainda não há informações confirmadas sobre as causas das mortes, mas o que se sabe é que a família passou mal após comer uma gelatina na última terça-feira (04/02).

Entenda o caso das crianças mortas em Salvador

As vítimas são dois irmãos, uma menina de 5 anos que se chama Maria Valentina e outra de 7 anos identificada como Benjamin.

Estado de saúde da mãe

A mãe das crianças tem 23 anos e está internada no Hospital do Subúrbio em estado grave e deve ser transferida para outra unidade. Ela apresenta dores abdominais, diarreia e enjoo. A avó das crianças contou sobre o estado de saúde da jovem: "muito fraca e desidratada, porque não estava conseguindo ingerir nem água".

O que a família conta?

A família das vítimas afirma que a mãe e os filhos tiveram um quadro de diarreia ao longo da quarta-feira (05/02). Nas primeiras horas de quinta-feira (06/02), a mulher levantou para fechar a janela por conta da chuva, então percebeu que os filhos não estavam respirando. As mortes foram confirmadas por volta das 5h.

Jean da Hora, padrasto das crianças, afirmou que também passou mal depois de comer a gelatina que a família comeu. Os dois adultos que estavam na casa tinham sinais de possível envenenamento e precisaram de atendimento médico, segundo as notas enviadas pelas polícias Civil e Militar.

Jean e a mãe das crianças estão juntos há cinco anos. Ele não precisou ser internado e já recebeu alta do hospital. "Não temos suspeita [do que aconteceu], nós quatro passamos mal. As investigações vão dizer o que se passou, o que se ocorreu", disse ele em entrevista à TV Bahia.

Informações da Polícia

A Polícia Civil investiga o caso como um possível envenenamento, porém não deu mais detalhes.

Quando o padrasto saiu do hospital, ele acompanhou a polícia até a casa da família em que tudo aconteceu. Lá, foi realizada a perícia e coleta de materiais pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Depois disso, os agentes e o padrasto foram para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para que ele prestasse depoimento como testemunha.

Em relação à gelatina, a polícia não informou se alguma análise já foi feita, nem se foi encontrado material para perícia. Enquanto isso, os corpos das crianças foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e passaram por necropsia.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)