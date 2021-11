Irmã de 3 anos de estudante de medicina fala sobre estupro cometido por ele

Uma gravação que faz parte do inquérito que investiga o estudante de medicina Marcos Vitor Dantas Aguiar Pereira, de 22 anos, pelo estupro de ao menos quatro crianças mostra a irmã de 3 anos do jovem falando sobre o abuso. No vídeo, a menina disse que o irmão tocava nela e aponta para as partes íntimas. As informações são do jornal Extra.

VEJA MAIS

No vídeo, a menina é perguntada e diz que mora com a mãe, o pai e o "maninho", Marcos Vitor. Perguntada mais uma vez, a criança relatou que ele tocava e beijava partes de seu corpo. "Aqui e aqui", diz, apontando para o tórax e para os órgãos genitais. A menina detalhou que o irmão a beijava no lugar que ela usa para ir ao banheiro.

A cena aconteceu na Delegacia de Proteção à Criança de Teresina, no Piauí, onde uma das duas irmãs do suspeito, indiciado por abuso de vulnerável, prestou depoimento.

A menina também foi questionada sobre quantas vezes ele beijou as partes do seu corpo. A criança abre as mãozinhas e começa a contar. No entanto, faltam dedos para enumerar a repetição dos abusos.