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Brasil

Intubada, mulher consegue confirmar agressão do ex com movimento dos olhos

O suspeito já possuía registros anteriores de violência doméstica envolvendo a mesma vítima.

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa (Divulgação)

Uma mulher, que não teve identidade revelada, de 44 anos e vítima de violência doméstica em Manaus (AM), precisou recorrer apenas aos movimentos dos olhos para responder às perguntas da polícia, já que permanece intubada em um hospital local devido à gravidade das agressões sofridas.

Segundo informações, a vítima utilizou sinais com os olhos para confirmar que as agressões haviam sido praticadas pelo ex-marido, com quem manteve um relacionamento de 15 anos.

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O suspeito, de 51 anos, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas nesta semana. Inicialmente, ele alegou que a mulher teria tropeçado em uma pedra usada como degrau e depois caído de uma escada. Entretanto, os laudos médicos comprovaram que as lesões foram resultado de agressões físicas deliberadas.

O crime ocorreu no dia 18 de maio, no bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus (AM). A vítima permanece hospitalizada em estado grave após ter sido alvo de agressões atribuídas ao ex-companheiro. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, o suspeito já possuía registros anteriores de violência doméstica envolvendo a mesma vítima.

Com a evolução das investigações e a confirmação das agressões por meio de laudos médicos, o homem passou a responder por tentativa de feminicídio. Ele foi preso e segue à disposição da Justiça.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

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