Instabilidade no acesso aos resultados do Enem 2023 segue gerando reclamações

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (16) os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2023. Contudo, candidatos que buscam acessar suas notas pela Página do Participante estão enfrentando dificuldades devido a problemas no sistema.

Nas redes sociais, candidatos expressam frustração por não conseguirem visualizar seus resultados, e alguns sugerem que as notas deveriam ser enviadas por e-mail. A reportagem da Agência Brasil também tentou acessar o site por volta das 13h desta terça, mas sem sucesso.

VEJA MAIS

Até o momento da publicação desta matéria, o Inep não se pronunciou sobre as dificuldades enfrentadas pelos candidatos. No mesmo dia em que liberou o acesso aos resultados individuais na Página do Participante, o órgão, em conjunto com o Ministério da Educação, apresentou um balanço geral do Enem 2023.

Segundo o instituto, 60 candidatos obtiveram nota máxima na redação, incluindo quatro alunos de escolas públicas do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Tocantins. Em comparação com 2022, quando houve 18 redações com nota máxima, este ano registrou um aumento.

Os testes foram aplicados nas versões regular nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. Além disso, nos dias 12 e 13 de dezembro, ocorreram a versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e a reaplicação para aqueles que perderam o exame por motivos justificáveis.

O Enem 2023 recebeu mais de 3,9 milhões de inscrições, consolidando-se como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do Brasil, além de mais de 50 universidades em Portugal e outros países. No entanto, dentre os inscritos, 1,2 milhão não realizaram as provas.