Nota do Enem 2023: página do participante tem problemas e dificulta acesso às notas

Na manhã desta terça-feira (16), candidatos que realizaram o Enem 2023 estão encontrando dificuldades para acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com o intuito de verificar suas notas. O problema é atribuído ao alto congestionamento no site do Inep, causado pela grande quantidade de acessos.

O site do Inep está fora do ar?

As notas dos candidatos que realizaram as provas do Enem 2023 foram disponibilizados a partir das 10h30 da manhã desta terça-feira (16) na Página do Participante, que apresenta lentidão por conta do grande número de acesso ao site.

O erro "504 Gateway Time-out" está sendo mostrado nas telas dos candidatos. Isso acontece quando um servidor não tem a resposta necessária de outro servidor para carregar a página.

Como acessar o resultado do Enem 2023?

Para ter acesso ao resultado das notas, os candidatos devem acessar a Página do Participante no site do Inep e aguardar até que o boletim de desempenho apareça para consultar a nota do Enem 2023. O acesso é realizado por meio da plataforma Gov.Br:

Veja como acessar o site do Inep:

- Faça login na Página do Participante;

- Clique na opção "Resultado Individual".